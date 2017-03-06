WBC》明對決前隊友石川步 古巴重砲帶頭情搜

古巴隊第4棒戴斯潘（Alfredo Despaigne）。（中央社資料照）

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日本隊將在明天晚間6點於東京巨蛋交手與古巴隊，進行第1輪B組賽事首戰，日本隊預計排出效力於羅德的投手石川步掛帥先發，與古巴隊主砲戴斯潘（Alfredo Despaigne）上演「前隊友對決」。

28歲的石川步是羅德主力先發，去年在日職出賽23場，拿下14勝5敗，自責分率2.16，登上太平洋聯盟自責分率王，進入日本隊後表現穩定，1日熱身賽對上中職聯隊，主投3局，被敲3支安打，送出6次三振，失1分，被排定為日本隊首戰先發。

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古巴隊重砲戴斯潘前3年效力於羅德，和石川步曾是隊友，今年戴斯潘轉戰軟銀，明天將在經典賽首戰與前隊友對決，戴斯潘表示：「就我對他的了解，我知道他是一名很優秀的投手。」

戴斯潘也提到，去年石川步的曲球、沉球都投得很好，他有很多樣的球種、球質很好，所以古巴隊將在賽前先對他做研究，「我們必須了解他會用什麼球對付我們，先做好百分之百的準備。」

(中時電子報)

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