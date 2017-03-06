廣州啟動國家級市場採購貿易方式

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中新社6日報導，廣州6日啟動國家級市場採購貿易方式試點，該市花都皮革皮具市場，成為華南地區唯一納入國家級試點的專業市場。

市場採購貿易方式，指在經認定的市場集聚區內，採購、單票報關單商品貨值15萬美元（含）以下，並由符合條件的經營者，在海關指定港口辦理出口商品通關手續的貿易方式。

試辦市場採購貿易方式，是中國外貿轉型升級的重要措施。目前，廣州市場採購貿易方式集聚區範圍，是花都皮革皮具市場1～10期。國際貿易服務中心設在市場6期，占地面積約為2500平方公尺，相關職能部門集中辦公，透過聯網資訊平台，落實一點接入、一次申報、多家聯辦、資訊共用。

(工商)