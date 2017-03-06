不被情緒控制 家長當EQ志工前先當學生
新竹地區近百名熱心家長，不畏今天陰雨綿綿，齊聚在新竹縣十興國小，參與EQ教育志工培訓課程，由台灣芯福里情緒教育推廣協會理事長楊俐容擔任第一堂課講師，從理論課入門，期望家長成為EQ教育志工，未來培訓結束，在各校5、6年級學生課堂上分享，讓孩童從小能認識自己，提高情緒智能。
該協會副秘書長葉維焜指出，EQ教育志工培訓先在新竹市陽光、科園、水源國小推動，至2015年已在新竹縣、市300多個班級推動，現今則更多班級參與。十興國小EQ志工團長陳珊蒂2年前加入志工行列，她分享，家長需先參與9天培訓課程，透過理論與演練，她發現不僅對孩子有助益，「收穫最多的是自己」。
楊俐容為台大心理系碩士，也是台灣知名親職教育工作者，近年投入推廣EQ教育課程，今在十興國小的培訓課程中，她以北捷命案、文化歌喉案等社會案件，結合理論應用，讓參與家長深入了解「情緒觸發反應導致行為」的過程，期望在座家長若受到課程感動，能將EQ教育分享給更多孩子，讓情緒教育成為孩子成長的堡壘。
EQ教育志工、新竹區督導李文心同時是國中教師，她發現上過EQ教育課程的孩子，在國中階段表現穩定許多，而課程教育宗旨也期望讓學生能「情緒管理、自我肯定、人際溝通、解決問題」。
十興國小校長張奕財肯定情緒智能對孩子、社會的重要，十興國小家長會長楊郡慈也期望大眾「不要被情緒控制」，校內5、6年級學生利用綜合課程參與EQ教育課。陳珊蒂指出，EQ教育志工培訓全程僅收保證金，家長參與完課程，成為入班助教、講師，推廣EQ教育。
(中時)
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