金融時報訪調：Fed下周升息
金融時報公布最新訪調結果顯示，由於美股多頭行情狂燒，加上美國經濟成長走強，經濟學家普遍認為聯準會(Fed)今年將升息3次，包括本月中的決策會議就會調高利率1碼。
金融時報3月初向43名經濟學家進行訪調，將近7成5的受訪者認為Fed今年全年總共會升息3碼，與之前幾個月訪調估計僅升2碼的結果出現重大轉變，當時經濟學家與市場人士都認為Fed決策官員對於經濟前景「太過樂觀」。
(工商)
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