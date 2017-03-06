歐經濟復甦 歐股卻沒跟上

華爾街日報報導，歐洲經濟已告復甦，去年經濟成長率甚至超越美國，但在重重政治不確定性干擾下，投資人對歐股依舊卻步，造成歐股漲勢軟弱無力，只能看著美股一再改寫歷史新高。

報導指出，歐股基本面其實比美國還要出色，去年經濟成長率出現2008年來首度贏過美國，上季歐股企業獲利表現也比美企為佳，從許多股價標準來看，歐股比美股實在便宜很多。

問題是，這麼多的優點投資人卻不買帳，歐股今年來雖然也是上漲，但漲幅明顯落後於美股與全球股市，Euro Stoxx 50歐股指數以美元計價今年迄今上漲2.7％，較美股道瓊工業指數的6.3％與明晟(MSCI)全球股市指數的6％還差一大截。

(工商)