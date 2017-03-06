經典賽WBC首戰 南韓以色列打進延長賽

2017年世界棒球經典賽首輪賽事今天在南韓首爾開打，首戰就打得難分難解，地主南韓隊與以色列打完9局，仍以1比1打平，將在延長賽決勝負。

以色列在2局上滿壘時，靠著南韓先發投手張元準的保送，取得1比0領先；但南韓在5局下以四壞、觸身球再加上適時安打，將比數扳平。1060306

(中央社)