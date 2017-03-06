「澳洲發展報告」發表：中國移民成華人社區中堅

我要評比

中新網6日報導，據澳洲網報導，「澳洲發展報告（2015～2016）」近日在北京發表。該報告顯示，來自中國大陸的新移民，已成為澳洲華人社區的主體和中堅力量。

澳洲政府肯定包括中國移民在內的海外移民，在澳洲作出的貢獻。澳洲財長莫里森（Scott Morrison）5日對削減移民的呼聲，予以回絕並表示，澳洲經濟的運轉離不開海外移民。

(工商)