女王當媽失霸氣 大S被逼跪地學狼叫

大S升格當媽後，性情改變許多。（圖／中時資料照）

藝人大S（徐熙媛）過去行事作風獨特，女王氣場強大，但自結婚生下一對兒女後，個性、人生觀都改變許多，不只剪掉視為第二生命的長髮，只為照顧小孩方便，近日她接受媒體專訪，更透露被女兒逼著跪地學狼嚎，和以前霸氣模樣大不同。

據《聯合報》報導，大S近期受訪聊到，她在家裡扮演的是超級大白臉，從不在小孩面前露出兇的臉色，並分享有次對小玥兒自豪說：「媽媽以前是一匹狼」，沒想到下一秒，女兒竟要她跪在地上學狼看看，而愛女心切的大S只好照做，與之前小S或好友口中形容她是女王的樣子有很大落差，可見其升格人母後的轉變。

另外，大S還透露自己私下很愛對兒女撒嬌，笑稱老公汪小菲出差時，她總會跑去和兒子睡，「因為現在如果去跟姊姊睡，她通常會給我一巴掌！」而她過去演出多部人氣作品，兒女們卻不買單，原來當她拿出影片播放想炫耀時，得到的卻是小玥兒「我要看Elsa(冰雪奇緣)，我不要看媽媽」的回應，令大S哭笑不得。

(中時電子報)