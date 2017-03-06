小模命案逆轉 檢警靠關鍵證物剝絲抽繭

警方追查發現，程男案發後送1只手錶給梁女，如圖。（陳淑芬翻攝）

警方發現程男送梁女的手錶，曾由陳女佩帶，出現臉書上。（陳淑芬翻攝）

陳姓女模命案大逆轉，兇嫌程宇的梁姓女友被列為共犯收押禁見，案情大逆轉遭釋放。參與偵辦的台中警方表示，陳女手機被丟棄臺中遭發現報案，陳女家人指稱失蹤。警方循線追查，程男緊咬梁女為共犯殺害陳女，檢警深入查證發現梁女不在場證據，鍥而不捨剝絲抽繭終於釐清案情。

台中警方指出，程男殺害陳女後，帶女友梁女在3月2日到臺中住旅館，梁將陳女手機丟在飯店的電梯間工作間的垃圾桶，因陳女家人撥打手機尋人，飯店工作人員聽到手機響，接聽後報案，警方及家屬當時均不知其已遇害，臺中警方發現可疑而主動深入調查，才追查出這件駭人聽聞的命案。

陳女的姐姐向台中警方指稱，妹妹已失蹤一天，請求警方發動協尋，警方根據飯店監視器影像發現丟棄手機的是投宿的程男，伺機將他逮捕到案說明，再追查出程男因涉多案遭通緝，緊急押解他北上到所稱的板橋住處搜尋，不放過任何救援陳女的機會。

全案警方原朝失蹤案件方向偵辦，據了解，經警方深入調查發現，程男在陳女失蹤後，曾送梁女1只手錶，而這只手錶竟曾出現在失蹤的陳女臉書上，疑為陳女所有，成為全案的關鍵，警方並在梁女住處找到手錶，逐漸勾勒出全案關連性，並懷疑陳女恐遭不測。

案經專案小組警方突破程男心防，他才透露早在3月1日就殺害女模。專案小組警方押解程男到案發處發現陳女遺體，程男緊咬梁女為共犯，並指認案發處電梯內1名戴毛帽的女子即為梁女。

警方專案小組追查並向檢察官報告，在相關調閱的監視影像中並未發現梁女與程男一起在案發現場現身，研判程男指控不能盡信，積極持續查證。

案經1名黃姓女子，5日晚間主動到南港分局澄清，程男所指控戴毛帽女子是她本人，而非梁女，在檢警不眠不休連夜偵辦下，案情終於逐漸明朗，釐清疑點。

據了解案情人士透露，程宇一人多飾多角，佯稱是高級珠寶公司專業經理人及富家子弟身分，需要小模擔任模特兒佩帶外拍，誘騙女子上鉤。令人驚訝的是，除了已遭殺害的陳女外，程男疑以同時手法另與多名女子密切聯繫中，警方呼籲，相關女子能出面向警方連繫，協助辦案。

(中時)