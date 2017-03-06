福建農業科技園區 從台灣引進種子

我要評比

中新社6日報導，福建省科技廳6日透露，2013年啟動建設的首批9個省級農業科技園區，現已通過專家組綜合評估，在福建現代農業發展進程中發揮科技引領和示範作用。

在大陸科技部近日發表的「國家農業科技園區創新能力評價報告（2015）」中，泉州國家農業科技園區的「福建省對台合作引種創新基地」，已成為大陸唯一支持建設的對台引種創新平台，也是首個國家級台閩農業合作交流推廣平台。

據福建省科技廳表示，「福建省對台合作引種創新基地」，占地面積700多畝，已累計引進39種台灣名特優園藝作物，6項台灣農業新技術，其中，多項新技術和品種為大陸首家引進，並在福建省內外大面積推廣應用。

目前，福建各農業科技園區產業集聚效應彰顯。漳州平和農業科技園區的蜜柚產業，就已發展成為當地主要產業。該園區蜜柚種植面積65萬畝，產量120萬噸，產值50億元人民幣（下同），帶動相關產值100多億元，創下種植面積、產量、產值、市場比重、品牌價值、出口量6項全中國第一。

(工商)