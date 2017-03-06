挨批未掌握2台女在韓涉案 外交部公布處理時序

我要評比

面對外界批評外交部處理2女在南韓涉電信詐騙案處理不當，外交部晚間公布處理時序外，並強調，由於鄧女同時擁有以其真名及「許馥雅」名義開設之兩個臉書帳號，因此未接獲「許女」或鄧女家屬協尋請求，爰無任何具體資料可提供南韓警方據以協尋。駐南韓代表處於3月3日接獲鄧女書信後，始瞭解鄧女涉電信詐騙案被捕。

外交部強調，本案自案發迄今，駐南韓代表處與韓國警方一直保持密切聯繫。南韓警方表示，江女被捕時即曾表示不願通知我政府，復因南韓警方受理駐南韓代表處報案後，係朝尋找失蹤人口方向偵辦，致未能在江女被捕第一時間即獲悉相關情形。駐南韓代表處嗣促請韓國警方亦查對觸法被捕外籍人士名單，始於3月4日獲南韓警方通知江女於2月15日被捕。

有關「鄧女」使用化名，外交部表示，經查，鄧女同時擁有以其真名及「許馥雅」名義開設之兩個臉書帳號，故江女母親在臉書貼文尋求協助，並告知外交部江女與不知名女性友人一同赴韓時，即有國內媒體指稱與江女一同赴韓者「許女」且亦失聯…。

外交部因未接獲「許女」或鄧女家屬協尋請求，爰無任何具體資料可提供南韓警方據以協尋。駐南韓代表處嗣於3月3日接獲鄧女書信後，始瞭解鄧女涉電信詐騙案被捕。3月6日駐南韓代表處派員探視江女時，始經江女證實鄧女及許女為同一人。

外交部指出，民國95年起，時有我國人赴韓涉電信詐騙情事。鑒於台韓尚未簽署司法互助或引渡協定，過去我在韓涉案國人均在南韓接受司法審判，並服刑期滿後返國，未曾發生被遣送第三國之情事。

外交部強調，外交部向關注旅外國人安全，並提供一切可能協助。有關鄧女及江女涉案情節，南韓警方正在調查，外交部將持續關注並予伊等必要協助。

外交部呼籲，國人切勿受不明背景公司行號、團體或個人之招聘、委託或慫恿，出國從事電話詐騙、領取不明款項、出借人頭開設銀行帳戶及持用偽造信用卡消費等不法行為，不僅造成自身與家屬之不幸，甚且損及國家整體形象。

針對處理近日我國人在韓國涉及電信詐騙案被捕事，外交部說明如下：

一、 本案鄧女及江女分別於本(106)年2月12日及14日赴韓國，嗣均因涉電信詐騙案分別於上（2）月14日及15日被捕。玆依時序說明外交部處理情形如次：

(一)2月25日

江女母親向桃園警局報案稱江女赴韓失聯，桃園警局即通報外交部旅外國人急難救助服務專線。桃園機場同仁立即轉知駐韓國代表處（以下稱韓處），韓處當（25）日晚即聯繫韓國警方，請求協尋。

(二)2月27日

韓處依江母提供之江女具體個資後向韓國警方完成報案，並促韓方積極協尋。

(三)3月2日

江母將江女失聯事上傳臉書請各界協尋，我國內媒體開始大幅報導本案，並指與江女結伴赴韓之「許女」亦失聯。然外交部始終未接獲許女家屬通報失聯。

(四)3月3日

韓處於3日下午接獲鄧女2月28日在拘留所撰擬之信函，告知伊因涉電話詐騙案被捕。

(五)3月4日

1. 韓處隨即於4日下午派員探視鄧女，並依其提供之聯絡方式通知家屬；

2. 韓國警方4日晚間11時許（臺灣時間10時許）通知駐韓國代表處江女涉電話詐騙被捕事；

3. 韓國媒體4日當晚即報導台灣遊韓疑似失蹤之江女因涉電信詐騙案被捕，引發部分國內媒體開始查證；

4. 外交部4日當晚11時許即聯繫江母，告知江女涉案被捕事。

(六)3月6日

1. 韓處於6日上午派員探視江女。江女表示認識鄧女，且鄧女在臉書以本名及「許馥雅」名義分別開立帳號，故據伊瞭解鄧女即媒體報導所指「許女」。

2. 外交部隨即將韓處人員探視江女情形告知江女母親。

(旺報)