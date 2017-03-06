傳川普新旅行禁令 不包括伊拉克

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白宮消息人士透露，美國總統川普今天料簽署新行政命令，伊拉克將自旅行禁令名單中移除。川普首次簽署的旅行禁令引發爭議遭法院擋下。

路透社引述資深白宮官員表示，川普的新行政命令將維持6個人口以穆斯林為主國家禁止赴美90天。這6個國家包括伊朗、利比亞、敘利亞、索馬利亞、蘇丹和葉門。

這名官員表示，伊拉克從1月27日首次行政命令名單中被移除，除了因為伊拉克政府已實施新審查程序，例如加強簽證審查和資訊共享，也因為伊拉克和美國合作打擊伊斯蘭國(IS）好戰分子。1060306

(中央社)