福島輻射量奇高 機器人也凍未條
日本1家接受委託清理福島災區的公司坦承，由於當地輻射量奇高，調查任務一再失敗。
日本2011年發生強震海嘯，導致約1萬8000人死亡，超過1百萬棟建築物毀損，也釀成福島核災，核電廠附近近10萬居民被迫離開家園。據估計，福島核災反應爐恐高達約600噸有毒燃料於爐心熔融時掉落至爐底。
英國「獨立報」（Independent）報導，東京電力公司展開清理工作前，必須先查明外洩熔融物的地點和規模。由於現場輻射量遠高於人體可以承受的水準，工程人員利用量身訂做，配備攝影鏡頭的蠍型機器人，以調查反應爐損壞情況。
這款東芝（Toshiba）設計的蠍型機器人暴露在高輻射下，陣亡速度比預期快5倍，這項調查嘗試宣告失敗。
這款蠍型機器人應該可以承受73西弗輻射值，但反應爐內部最近卻偵測到530西弗輻射值。
1西弗的劑量足以造成輻射不適和噁心症狀。暴露於5西弗下，會造成半數暴露者於1個月內喪生。10西弗劑量則會讓人於數週內喪命。
東京電力公司今年稍早的調查任務多次失敗。2月初，蠍型機器人出任務才2小時，就因為承受輻射量達極限而停擺。
日本經濟產業省去年12月預估，福島核災總損害金額恐約20兆日圓。日本政府雖聲稱東電將支付核災衍生費用，但鑑於其規模之大。短期內，這筆費用恐怕還是得由日本納稅人買單。1060306
(中央社)
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