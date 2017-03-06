怪人辦事不給力 川普飆罵幕僚畫面曝光
美國總統川普在白宮橢圓形辦公室痛罵他的高階顧問，過程全被窗外攝影機拍下，據幕僚透露，從沒見過川普那麼火大。
英國「每日星報」（Daily Star）報導，川普3日痛罵首席政治策士巴農（Steve Bannon）和白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）時，女兒伊凡卡（Ivanka Trump）就站在不遠處。
根據美國有線電視新聞網（CNN），川普對幕僚大發雷霆，包括下令他們不准與他一起搭乘「空軍一號」（Air Force One）至佛羅里達州。
70歲的川普據報不久後便怒氣沖沖地離開辦公室，前往搭乘總統專機。
影片畫面可見，巴農揮動著手臂，看似相當挫折。
伊凡卡和夫婿庫許納（Jared Kushner）及白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）也出現在影片當中。
消息人士告訴CNN，川普這次在橢圓形辦公室教訓幕僚時，「罵聲不斷」，「沒有人看過他那麼火大」。
據報導，此事起因司法部長塞申斯（Jeff Sessions）決定不參與任何與川普競選活動有關的調查，特別是針對俄羅斯干預美國大選的指控。
川普據信是責怪他的幕僚處理相關事件太笨拙，而在塞申斯選擇避嫌不參與調查當天發飆。（譯者：中央社劉文瑜）1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。