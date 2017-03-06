怪人辦事不給力 川普飆罵幕僚畫面曝光

我要評比

美國總統川普在白宮橢圓形辦公室痛罵他的高階顧問，過程全被窗外攝影機拍下，據幕僚透露，從沒見過川普那麼火大。

英國「每日星報」（Daily Star）報導，川普3日痛罵首席政治策士巴農（Steve Bannon）和白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）時，女兒伊凡卡（Ivanka Trump）就站在不遠處。

根據美國有線電視新聞網（CNN），川普對幕僚大發雷霆，包括下令他們不准與他一起搭乘「空軍一號」（Air Force One）至佛羅里達州。

70歲的川普據報不久後便怒氣沖沖地離開辦公室，前往搭乘總統專機。

影片畫面可見，巴農揮動著手臂，看似相當挫折。

伊凡卡和夫婿庫許納（Jared Kushner）及白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）也出現在影片當中。

消息人士告訴CNN，川普這次在橢圓形辦公室教訓幕僚時，「罵聲不斷」，「沒有人看過他那麼火大」。

據報導，此事起因司法部長塞申斯（Jeff Sessions）決定不參與任何與川普競選活動有關的調查，特別是針對俄羅斯干預美國大選的指控。

川普據信是責怪他的幕僚處理相關事件太笨拙，而在塞申斯選擇避嫌不參與調查當天發飆。（譯者：中央社劉文瑜）1060306

(中央社)