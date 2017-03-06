世界第7帥變國民老公！高以翔爆紅：我現在名字叫王瀝川！

高以翔演出《遇見王瀝川》後爆紅。（粘耿豪攝、八大提供）

高以翔演出《遇見王瀝川》後爆紅。（粘耿豪攝）

高以翔演出《遇見王瀝川》後爆紅。（粘耿豪攝）

高以翔演出《遇見王瀝川》後爆紅。（粘耿豪攝）

高以翔在《遇見王瀝川》有不少浪漫吻戲。（八大提供）

高以翔主演的《遇見王瀝川》去年在大陸播出後爆紅，被封「國民老公」，該劇15日將在八大播出，他6日受訪坦言，接演之初，一度因為他的高壯外型與原著小說中體弱男主角形象不符而引來書迷反彈，不料播出後，他走到哪都被叫「王瀝川」，女粉絲看到他時總是大喊「瀝川！娶我、娶我」，出現機場時就引起暴動，全身被粉絲摸遍，受寵若驚的他笑說：「我覺得我現在不叫高以翔，而叫王瀝川了！」

他連續多年入選世界百大帥哥，去年還獲選第7名，當時一起拍電影的王力宏則是第48名，王力宏都會故意叫他「第7帥」，他則稱呼對方「力宏哥」。製作人很得意劇組2個男主角都是百大帥哥，拱他要請客，「結果我隔天就請劇組喝飲料，總共500多人！不過力宏更猛，他請劇組吃海底撈！」

他劇中與大陸女星焦俊豔有不少吻戲，頻頻放閃，他拍吻戲有經驗，但表示拍攝前都會尊重女生的感受先溝通，底限是不能伸舌頭。

高以翔在劇中飾演華裔室內設計師，因缺了一條腿，裝有義肢在上車及坐下來時行動不便，但這些表現上對他來說都不是困難點，他笑說：「最有難度的是要背職業上的專有名詞。」

這部戲改編自暢銷小說《瀝川往事》，準備翻拍成電視劇時，因他的外型引起不少書迷反彈，因為與原著設定有落差，高以翔說：「我身高太高又壯，還有留鬍子…」為此，毛髮旺盛的他把鬍子剃到極短，加上拍戲壓力大沒什麼食慾，體重從原本93公斤瘦到88公斤，「拍攝地點又是很冷的地方，曬不到太陽，整個人看起來還真的有些蒼白、像生病。」竟意外地愈來愈符合原著人物，演出後反而更勝任角色，贏得口碑。

這部戲雖然4年前就拍完，去年才在大陸上檔，但一播出就造成轟動，高以翔人氣明顯翻漲，經紀人透露，以前高以翔行動來去自由，現在接送機都要出動保安人員護送！對於這盛況，高以翔自己始料未及，剛開始還被嚇到。如今粉絲們見到他已改口直喚他劇中名「王瀝川」、不然就是喊他「老公」、高喊「娶我」，也曾在機場，被影迷抓著手不放。

(中時)