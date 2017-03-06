大陸公募基金總數突破4000檔大關
羊城晚報6日報導，根據Wind的資料顯示，截至3月5日，大陸公募基金總數已達4023檔，突破4000檔大關。而從3000檔到4000檔，僅費時10個月時間。
Wind資訊發現，3月才過數日，本月新成立公募基金達41檔，包括廣發景祥純債、國泰融信定增、長盛盛禧等。隨著它們的到來，公募基金總數超過4000檔，達到4023檔。
回顧過去公募基金三次破千經歷：2015年3月，公募基金數量超過2000檔；2016年6月，公募基金數量超過3000檔；2017年3月5日，這個數字更新至4023只。可以看到，近一年公募基金發行加速，只用10個月就新成立超過1000檔。而在此之前，從2000檔變成3000檔，則用了一年多的時間。
(工商)
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