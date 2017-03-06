莫允雯拍驚悚片臉慘白 黃河man遞貼身佛珠

身材火辣的正妹莫允雯，首度在植劇場與黃河搭擋，演出女主角。（好風光、GQ提供）

莫允雯身材火辣登雜誌封面。（GQ提供）

莫允雯身材火辣登雜誌封面。（GQ提供）

莫允雯身材火辣登雜誌封面。（GQ提供）

莫允雯身材火辣登雜誌封面。（GQ提供）

金鐘視帝黃河、莫允雯領銜演出的植劇場靈異驚悚系列《夢裡的一千道牆》日前殺青，該劇將於4月14日起於台視、八大、愛奇藝播出，首播時間諧音「死一死」意外添靈異氛圍。莫允雯出道6年首度演出女主角，拍攝3個月期間，她不時感冒發燒，有次她拍到臉色慘白、全身冒冷汗，曾自曝有陰陽眼的黃河貼心地把自己手上的佛珠放到她的口袋裡，才紓解了她的不適。

因為健康不時出狀況，莫允雯拍戲期間隨身自備「百寶箱」，感冒藥、頭痛藥、B群、維他命C、胃藥、喉糖等能準備的保健食品也都帶上，一有任何不適就從「百寶箱」裡挖寶，劇組工作人員也貼心幫她刮痧、按摩出汗，舒緩她感冒久未痊癒的不適。雖然她自嘲是「可憐青」，但也因此感受到劇組工作人員滿滿的愛。

由於拍攝靈異戲，莫允雯抱持著「寧可信其有」的態度，她坦言，拍攝期間最常去的地方就是行天宮，只要到荒郊拍戲後，一定會去行天宮給婆婆收驚。

她日前也接受《GQ》雜誌專訪，透露自己其實完全沒有明星夢，從小夢想是當CEO，希望能成為像《穿著Prada的惡魔》中梅莉史翠普那樣的女強人。她從加州藝術學院時尚行銷系畢業後，對人生的規劃就是從行銷企劃一路往上爬，或許是因為在美國受教育，她並不覺得長得漂亮就是要當明星，現在也依舊有著女強人夢，她說：「之前曾計劃在35歲時能開間公關公司，將大學所學與現在的工作做連結，現在也還在努力中。」

她坦言跨到演戲起初是很不情願的，「拍馬拉松廣告打開知名度後，開始有演戲機會找上門時，那時覺得模特兒當得好好的，為什麼要去演戲？當模特兒，我有自信能表現得很好，但是當演員，卻是我人生中從沒想過要嘗試的領域，身為金牛座的我，很怕做沒把握的事情，沒有準備好，絕不會輕易行動。」

(中時)