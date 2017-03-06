李沛旭疼簡宏霖如親弟 大方送珍藏品

李沛旭、簡宏霖戲裡戲外感情好。（張祐銘攝）

《只為你停留》新戲首映，演員齊聚。（張祐銘攝）

《只為你停留》新戲首映，主要演員嚴正嵐、簡宏霖、李沛旭、小薰。（張祐銘攝）

李沛旭在《只為你停留》劇組有如大哥般照顧其他弟弟妹妹。（張祐銘攝）

李沛旭病後復出挑大樑，重回娘家三立主演的8點華劇《只為你停留》7日首播。他與簡宏霖的兄弟情從戲裡延伸到戲外，簡宏霖日前買了人生中第一輛車，拿車當天李沛旭就送他與車同品牌的藍芽音響，隔天又送上同品牌紀念款手錶，讓簡宏霖受寵若驚，李沛旭6日鬆口表示，這兩樣禮物其實都是他的珍藏品，但覺得「他比我更適合擁有它」，重視手寫溫度的他，還親自寫卡片恭喜「弟弟」的人生進入下一個里程碑，感性文字讓簡宏霖超窩心。

李沛旭說，因為自己年紀比簡宏霖大6歲，比小薰、嚴正嵐年長約10歲，像個「老灰啊」，因此很自然地把他們當作弟弟妹妹般，會分享自己的人生經驗，身為男人，也懂簡宏霖靠自己的血汗，從「兩輪換四輪」肯定有其特殊意義。手寫卡片則是因為他認為手寫的溫度無法被取代，會收到他手寫東西的人，代表都是他重視的人，他和女友蔡淑臻都是這樣的人，兩人經常會寫卡片給對方。

簡宏霖笑說，自己牽車的第一天就在大溪爆胎。他原本對媽媽、哥哥有愛卻不敢表達，買車後第一次主動問哥哥「我要去信義區，要不要載你上班」，也和哥哥留下在車子裡的合照，哥哥事後還特別傳簡訊誇他「車子很棒、開車技術很好，值得」。

簡宏霖這次飾演律師，一場法庭戲台詞就超過3頁，他透露自己從小有閱讀障礙，常會看到第10行，前面的內容就忘光，所以小時候功課很差，可能因為壓力大，造成他最近突然爆瘦，雙頰凹陷，李沛旭每天問他「你還好吧」。180公分高的他與身材嬌小的嚴正嵐有最萌身高差，一聽說嚴正嵐156公分，他搞笑吐槽：「我覺得妳沒這麼高耶，演我媽媽的呂雪鳳姐說她150公分，妳們兩個應該差不多吧！」逼得嚴正嵐承認她量身高大多是154，但有一次量到「156.1」，因此就取最高值。

嚴正嵐這次挑戰兩角、又是4機拍攝，因此壓力大，她很注意自己的臉部拍攝角度，覺得45度角最美，坦言正面有「檳榔腮」不好看。她劇中職業是單車快遞，開拍至今已摔車兩次、還扭傷腳，簡宏霖糗她：「她的眼淚是用噴的。」

(中時)