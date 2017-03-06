中方決定轉世傳承 達賴喇嘛批：沒用大腦

最近遭中共高分貝批評的達賴喇嘛，近日在印度達蘭薩拉接受訪問時說，中共如果在他死後自行決定達賴喇嘛的轉世傳承，將是「愚蠢」、「短視」，「沒有適當使用人腦」。

中國大陸一向主張，達賴喇嘛世系的存廢必須由中央政府決定，不是達賴喇嘛一個人說了算。

達賴喇嘛是在接受美國HBO娛樂節目「上週今夜」（Last Week Tonight）主持人約翰‧奧利佛（John Oliver）訪問時表示，他很可能是最後一世達賴喇嘛，「如果我成為最後一世達賴喇嘛，我將非常高興」。

但被問到是否擔心中共領導人在達賴喇嘛圓寂後，自行決定達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛表示，「我可以這麼說嗎？這是最愚蠢的行為之一。短視... 沒有適當的使用人類大腦。這是很大的傷害。」

中國大陸外交部最近高分貝反對，達賴喇嘛4月訪問中印擁有領土主權爭議，印度所控制阿魯納查省（Arunachal Pradesh），並宣稱這是「達賴集團反華分裂活動」。

面對中共當局經常性謾罵，達賴喇嘛通常一笑置之，但這次面對中共可能自行決定達賴喇嘛的的轉世傳承，則少見的予以還擊。1060306

(中央社)