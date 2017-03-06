以色列爆冷門 10局關鍵安打氣走南韓
2017年世界棒球經典賽第一場就爆冷門，從資格賽打進會內賽的以色列隊，與地主南韓隊纏鬥10局，在10局上靠著關鍵的內野安打以2比1獲勝。
以色列球員大多來自美國職棒體系，其中有幾名擁有大聯盟資歷，今天在首爾高尺巨蛋的A組分區預賽，打敗亞洲強權、地主南韓隊。
南韓隊雖然擁有全場1萬5470人的球迷支持，但沒能把握得分機會，7支安打只攻下1分。
以色列先得分，第2局傅雷曼（Nate Freiman）保送、伯恩斯坦（Zach Borenstein）二壘安打，南韓先發張元準在滿壘的情況下，投出保送，以色列1比0領先。
南韓頂著0比1落後的壓力，前4局只有3支分散安打，直到第5局得分開張。
5局下南韓進攻，許敬民四壞、金宰鎬觸身，在一二壘有人的情況下，2棒徐建昌敲出安打，攻下南韓隊第1分。
雙方1比1平手，戰況膠著直到比賽尾聲。
以色列在7局上、8局上兩度攻佔滿壘，空手而回。南韓終結者吳昇桓在8局上滿壘的驚險局面，飆K解圍，守住不失分。
現役大聯盟投手吳昇桓一走進場還沒投球，激發全場地主球迷士氣，練投時每投1球觀眾席都爆出歡呼。吳昇桓9局上續投，被敲1支安打後，飆2次三振、無失分。
但南韓打線也受制對手，8局下一度攻佔一三壘，也是無功而返，雙方1比1進入延長賽。
以色列在10局攻下關鍵分數，戴維斯（Ike Davis）保送上壘後，下一棒安打推進上三壘，9棒柏查姆（Scott Burcham）敲出二壘強勁滾地球，南韓二壘手徐建昌雖然把球攔下，但來不及傳，形成內野安打，以色列就靠著這一分以2比1爆冷擊敗南韓。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。