以色列爆冷門 10局關鍵安打氣走南韓

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2017年世界棒球經典賽第一場就爆冷門，從資格賽打進會內賽的以色列隊，與地主南韓隊纏鬥10局，在10局上靠著關鍵的內野安打以2比1獲勝。

以色列球員大多來自美國職棒體系，其中有幾名擁有大聯盟資歷，今天在首爾高尺巨蛋的A組分區預賽，打敗亞洲強權、地主南韓隊。

南韓隊雖然擁有全場1萬5470人的球迷支持，但沒能把握得分機會，7支安打只攻下1分。

以色列先得分，第2局傅雷曼（Nate Freiman）保送、伯恩斯坦（Zach Borenstein）二壘安打，南韓先發張元準在滿壘的情況下，投出保送，以色列1比0領先。

南韓頂著0比1落後的壓力，前4局只有3支分散安打，直到第5局得分開張。

5局下南韓進攻，許敬民四壞、金宰鎬觸身，在一二壘有人的情況下，2棒徐建昌敲出安打，攻下南韓隊第1分。

雙方1比1平手，戰況膠著直到比賽尾聲。

以色列在7局上、8局上兩度攻佔滿壘，空手而回。南韓終結者吳昇桓在8局上滿壘的驚險局面，飆K解圍，守住不失分。

現役大聯盟投手吳昇桓一走進場還沒投球，激發全場地主球迷士氣，練投時每投1球觀眾席都爆出歡呼。吳昇桓9局上續投，被敲1支安打後，飆2次三振、無失分。

但南韓打線也受制對手，8局下一度攻佔一三壘，也是無功而返，雙方1比1進入延長賽。

以色列在10局攻下關鍵分數，戴維斯（Ike Davis）保送上壘後，下一棒安打推進上三壘，9棒柏查姆（Scott Burcham）敲出二壘強勁滾地球，南韓二壘手徐建昌雖然把球攔下，但來不及傳，形成內野安打，以色列就靠著這一分以2比1爆冷擊敗南韓。1060306

(中央社)