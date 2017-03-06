南韓愛國者防空炮兵部隊保持戰備狀態
南韓國防部在今天向國會國防委員會提交的工作報告中表示，已向全體愛國者防空炮兵部隊下達保持戰備狀態並待命的指示，以因應北韓今天發射4枚彈道飛彈。
南韓媒體報導，南韓國防部將加強彈道飛彈偵測能力，延長監視和偵察（ISR）兵力運轉時間，加強對北韓心理戰的廣播並嚴厲譴責北韓挑釁行為。
南韓國防部指出，將於8日召開韓美日部長助理級官員視訊會議，與國際社會一起加大對北韓制裁和施壓的力度。
韓聯社報導，國防部統計，金正恩執政以來，北韓共試射46枚彈道飛彈。
南韓合同參謀本部今天透露，北韓今晨7時34分在平安北道東倉里一帶朝向朝鮮半島東部海域，發射4枚彈道飛彈。北韓發射的彈道飛彈向東部海域飛行約1000公里後，落入日本防空識別區（JADIZ）東側300多公里處海域。1060306
(中央社)
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