八卦山隧道3月9日防災演練 雙向各封閉15分鐘

我要評比

八卦山隧道防災演練，替代道路圖。（公路總局提供）

公路總局第2區養護工程處員林工務段，辦理省道台76線（漢寶草屯線）八卦山隧道例行性演練，將於3月9日上午09:30及下午15:30，分別於八卦山隧道內西行線（草屯往員林）、東行線（員林往草屯）進行演練，時間預估各約為15分鐘。

演習期間將會管制車輛禁止進入八卦山隧道，請車輛駕駛人，配合疏導及管制措施。

(中時)