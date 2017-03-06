小米董事長雷軍：台積電晶片 有世界絕對領先優勢
中國大陸小米科技董事長雷軍今（6）日表示，台灣如台積電等廠商生產的晶片，功能上有「世界絕對領先的優勢」，小米首度自製的晶片就有台積電的支持，未來希望能與台灣業者深入合作。
中國大陸全國人大代表、小米科技董事長雷軍，今天下午舉行記者會。根據中央社報導，雷軍表示，小米開發及製造晶片的目的，並不是為了降低晶片採購成本，而是為了「幫助做好手機」。如果開發出晶片卻沒有大規模使用，是會增加成本的。基於這個戰略考量，小米以後會繼續和晶片技術領先的業者深入合作。
雷軍說，台灣像是台積電等廠商生產的晶片，功能上有「世界絕對領先的優勢」。因此，他針對小米首度自製的晶片，得感謝台積電的支持，未來並希望和台灣的業者能更深入合作。
(中時電子報)
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