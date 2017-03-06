政策奏效 挪威半數新車是電動或油電車
自誇擁有全世界最高人均電動車數量的挪威今天表示，電動或油電混合車今年至今，佔全國掛牌新車輛的半數。
氣候和環境部長赫格森（Vidar Helgesen）告訴法新社：「這是挪威邁向電動車隊的里程碑。」
他發電子信說：「這可展示綠色運輸政策行得通。」
根據道路交通資訊委員會（OVF），1月掛牌新車輛當中，電動車佔17.6%，油電混合車佔33.8%，加總起來比例達51.4%。2月分，電動和油電新車比例略為下降，仍分別佔15.8%及32%。
矛盾的是，挪威是西歐最大的石油生產國，但它推出優惠政策，鼓勵購買較乾淨車輛，對內燃機引擎汽車課重稅，電動車輛則幾乎免稅。
電動車主還有多項優惠，如免費使用付費道路、渡輪，免費使用公共停車場，甚至可把車輛開上公車專用道。
挪威於去年12月，掛牌電動車數量達10萬輛。（譯者：中央社羅苑韶）1060306
(中央社)
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