茶之魔手砸重金席開百桌 邀當紅藝人辦春酒
台語俗話說：「第一醫生，第二賣冰」。鑑於飲料利潤十分驚人，因此台灣的手搖飲料市場競爭也格外激烈。台南在地手搖飲料商-茶之魔手為穩住高市佔率，連續幾年砸下重資舉辦春酒。今天晚上的「2017茶之巔峰、魔手稱霸」春酒聯歡會，除了摸彩品大獎連連之外，還邀請國內當紅藝人彭佳慧、畢書盡、周湯豪等人現場表演，吸引千餘名直營店員工參加。
茶之魔手董事長王賢明不惜砸下600餘萬元，今晚在北區大象寬廷餐廳舉辦春酒會，席開107桌與員工、供應商聯歡，還大手筆提供電視、筆電共68台，另有現金獎，總金額超過300餘萬元供員工們摸彩，以鼓舞員工今年再創佳績。
堅持嚴選台灣茶葉泡製每一杯茶飲起家的茶之魔手，近幾年不受景氣影響，業績持續亮。為此，王賢明不僅大手筆舉辦春酒活動犒賞員工，還讓員工們自行票選希望看見那些藝人，今年重金禮聘最夯的彭佳慧、周湯豪、畢書盡、Popu Lady、楊程鈞及大賀兄弟等當紅藝人登台獻唱炒熱氣氛，吸引1000多人參加。
(中時)
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