WBC》以韓戰打4個多小時 中華隊7日戰以色列利多

以色列首戰在延長賽擊敗韓國，7日（台灣時間）上午11點再戰中華隊，可能形成苦戰。（林勝發攝）

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首度打進2017世界棒球經典賽16強預賽的A組以色列，6日首戰韓國歷經10局苦戰，終以2比1贏得本屆第1場勝利，但該隊這場比賽共花了4小時21分才打完，於晚上9時51分(韓國時間晚上10時51分)才結束，對中華隊是利多。

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中華隊7日首戰對以色列，比賽時間為中午11時(韓國時間中午12時)，也就是說，以色列打完這場比賽回到飯店後，7日一大早就早起準備打第2戰，算一算時間，估計睡覺時間可能只有6、7個小時，精神恐還沒完全恢復，有利中華隊此役奪勝。

儘管如此，中華隊最保險還是要發揮水準爭取勝利，惟以色列6日對韓國之戰的表現令人刮目相看，全場6位投手只被擊出7支安打，失1分，守備、傳球速度都具晉級複賽8強實力，中華隊想從這支大多由具美職經歷的猶太軍獲勝，免不了是場苦戰。

以色列6日對韓國8位投手雖只擊出8支安打，共獲得10次保送，雖最終只攻下2分，但平均每局至少2人上壘，高上壘率不容小覷。

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另以色列對韓國之戰除了先發投手馬奎斯之外，另5位牛棚水準整齊，其中 在2013與2104年在太空人大聯盟共出賽48場的席德，救援3局無失分拿下勝投，看來，中華隊7日不管面對以色列哪一位投手，都不好打。

(中時電子報)