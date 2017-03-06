廣東服裝業產量及出口雙雙衰退
中新網 6日報導，正在廣州舉行的2017廣東時裝周─春季6日公佈，2016年廣東服裝業產量、出口均呈現下降，但企業效益穩中略增、投資持續成長。在當天舉行的廣東服裝大會上，業界各方提出實施「增品項、提品質、創品牌」的「三品」策略，促進行業轉型升級。
廣東是中國第一服裝大省，紡織服裝也是該省的十大主要產業之一。來自廣東省服裝服飾業協會的資訊顯示，2016年，廣東服裝業規模以上企業，累計完成服裝產量66.35億件，年衰退2.5％；廣東服裝服飾業銷售總產值4057.76億元人民幣，年成長2.4％。全省出口服裝327.32億美元，年減3.58％。
雖然產量、出口均降，但總體上，廣東服裝企業利潤保持較快成長，勞工減少、負債降低，獲利能力則提升。該年度廣東服裝服飾業主營收入近4000億元人民幣，年增2.7％；獲利總額172.12億元人民幣，年成長8.9％。
據了解，廣東服裝業將「三品」策略，作為產業轉型升級的動力，本屆時裝周也成為「三品」策略實施與展示平台。如，舉辦定制型的設計師作品選款會，鼓勵設計機構、企業研發新品；邀請中外製版專家探討中國與義大利服裝版型差異、開展實物對比測試，引導企業提升服裝品質與檔次等。
(工商)
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