張志軍恐嚇台獨 陸委會：加深兩岸誤解
大陸國台辦主任張志軍說，「台獨之路走到盡頭就是統一」、這樣的統一方式「會付出巨大的代價」。陸委會對此表示，任何非理性的恐嚇言詞只會增加兩岸間的誤解。
中國大陸全國人大會議今天舉行分組會議，張志軍下午參加「台灣省代表團」全體會議，並未開放媒體採訪。
張志軍會後接受環球網訪問，被問到「2017年的兩岸關係有什麼挑戰和不確定性」時，他說，最大的挑戰就是「台獨勢力蠢蠢欲動」，這些分裂行徑如果得不到有效遏制，必定對兩岸關係和平發展及台海和平穩定帶來「非常直接重大的威脅」。
張志軍表示，這也是中國大陸領導人再三強調要堅決反對和遏制台獨的原因，而這樣做也是「對台灣民眾一種負責的態度」。
他說，希望台灣各界和中國大陸「一起築起一個反對和遏制台獨的銅牆鐵壁」。「台獨之路走到盡頭就是統一」，但是那樣的統一方式，一定會給台灣社會和民眾帶來傷害，「他們會付出巨大的代價」。
對此，行政院大陸委員會晚間表示，政府對維護兩岸關係和平穩定現狀的政策始終堅定不移，任何非理性的恐嚇言詞，只會增加兩岸間的誤解；任何試圖以非和平方式處理台海議題，只會讓兩岸同蒙其害，無助兩岸關係的正向發展。
陸委會並呼籲，中國大陸在發展對台政策的過程中，應掌握兩岸與區域情勢的動態變化，尊重與理解台灣民主制度與民意基礎的政策核心，透過溝通對話化解雙方分歧，才有助於開展互利雙贏的兩岸關係。1060306
(中央社)
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