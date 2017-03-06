2台女涉韓詐騙案大事記 鄧女化名許馥雅

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鄧姓及江姓2名台灣女子在韓國疑涉及電信詐騙遭逮，外交部今天晚間公布大事記，其中涉案的鄧女使用假名「許馥雅」，即是第一時間外傳與江女一同赴韓的許姓女子。

2名台灣女性傳出赴韓國後失聯，其中一人江芸儀的母親日前表示，女兒要前往韓國遊學3個月，2月14日抵達韓國報平安後就失聯。外交部協尋後於3月初得知，鄧女及江女因涉電信詐騙案，分別於2月14日及15日被韓國警方逮捕。

外交部晚間表示，駐韓國代表處與韓國警方一直保持密切聯繫，江女被捕時表示不願通知中華民國政府，且因韓國警方受理駐韓國代表處報案後，朝尋找失蹤人口方向偵辦，因此駐韓處未能在江女被捕第一時間得知相關情形。韓國警方查對觸法被捕外籍人士名單後，3月4日才告知駐韓處，江女於2月15日被捕。

外交部說，另一名鄧女，則是駐韓處在3月3日收到鄧女的信件後，才得知她因涉詐騙案遭逮。鄧女同時擁有2個臉書帳號，一個是真名，一個是以「許馥雅」名義開設，因此一開始有國內媒體報導指江女是與「許女」一起赴韓。今天駐韓國代表處派員探視江女時，江女證實鄧女及許女為同一人。

以下是外交部公布的本案大事記：

鄧女及江女分別於2月12日及14日赴韓國，因涉電信詐騙案分別於2月14日及15日被捕。

2月25日，江女母親向桃園警局報案稱江女赴韓失聯，駐韓國代表處得知後，當晚即聯繫韓國警方，請求協尋。

2月27日，駐韓處依江母提供的江女個資，向韓國警方報案。

2月28日，因涉電信詐騙被逮的鄧女，在拘留所寫信給駐韓處尋求協助。

3月2日，江母將江女失聯一事上傳臉書，國內媒體報導指與江女結伴赴韓的「許女」也失聯，但外交部並未接獲許女家屬通報失聯。

3月3日，駐韓處接獲鄧女信函。

3月4日，駐韓處於下午派員探視鄧女，並依其提供的聯絡方式通知家屬；韓國警方當天晚間11時許（台灣時間10時許）通知駐韓處江女涉電話詐騙被捕，外交部隨即聯繫江母告知此事。

3月6日，駐韓處上午派員探視江女，江女表示認識鄧女，且鄧女在臉書以本名及「許馥雅」名義分別開立帳號，因此鄧女即媒體報導所指「許女」。1060306

(中央社)