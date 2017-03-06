當寇乃馨愛上「流浪漢」黃國倫⋯⋯寇媽嚇到、寇爸氣炸

王月的女兒妹子（左起）、王月、女婿Jonathan和黃國倫、寇媽媽(寇謝曼莉)兩個家庭大談丈母娘跟女婿間的爆笑生活。（圖／衛視中文台提供）

王月女婿Jonathan（左起）、王月女兒妹子、王月、主持人嚴立婷、曾國城，和寇媽媽(寇謝曼莉)、黃國倫兩個家庭大談丈母娘跟女婿間的爆笑生活。（圖／衛視中文台提供）

王月女兒妹子（左起）、王月、女婿Jonathan一起上節目。（圖／衛視中文台提供）

黃國倫對寇媽媽非常孝順。（衛視中文台）

衛視中文台《一袋女王》7日晚間11點邀請到王月、女兒妹子、女婿Jonathan和黃國倫、寇媽媽(寇謝曼莉)兩個家庭大談丈母娘跟女婿間的爆笑生活。黃國倫當年失意，外表像流浪漢，初次上寇家拜訪時，寇爸爸不願出房門，寇媽媽被黃的外表嚇到，連身邊的兩歲孫子都嚇哭躲在她背後，但黃國倫孝順善良，甚至接岳父岳母入住信義路150坪豪宅，讓寇媽媽讚不絕口；女婿Jonathan為愛放棄美國公民回台當兵，甚至特地選在李國修逝世三年時候向妹子求婚，王月母女相當感動，王月還開心參與求婚過程，跪在地上佈置浪漫蠟燭，卻被黃國倫大笑：「第一次看到人家求婚，岳母介入這麼深」。

寇媽媽第一次看到黃國倫時，被黃不修邊幅的外表嚇到，形容像是流浪漢或鐘樓怪人，笑說當時一家人像是在惡夢裡一樣，寇爸爸氣到不出房門見客，連身邊的小孫子都被黃國倫的外表嚇哭躲在寇媽媽後面，讓黃國倫覺得很委屈。寇乃馨當時安慰黃：「我知道你的價值，不要難過」寇媽媽幽默說女兒真的是不注重外表，而是看到黃的內在，還說自己直到女兒結婚那天都還無法接受，但黃國倫的孝順善良讓寇家兩老很感動。

寇媽媽說自己住的房子近年來有傾斜還是海砂屋，黃國倫擔心地震會有危險，去年五月安排岳父岳母住進他在信義路上150坪的豪宅，而且所有費用都是黃國倫處理，讓她非常感動，因為有些人有錢都不見得願意這樣付出，主持人曾國城玩笑虧黃說：「你們夫妻賺很多」。

已故劇場大師李國修的女兒妹子用了3年的時間將國外4年的課程修完，但李國修還是無法參加到畢業典禮，為了不讓王月一個人孤獨在台，妹子當年跟還是男友的Jonathan討論是要分手還是一起回台灣，Jonathan為愛不惜放棄美國公民回台當兵，讓王月認為可以放心將女兒交給他，Jonathan還特地選擇在李國修逝世三週年的那天求婚，要接續李國修成為妹子生命中最重要的人。

妹子說Jonathan是個不會做菜的人，還是非常不懂浪漫的人，因為情人節的巧克力和花都還要明示才有，看到他精心策劃婚禮，學李國修做了一桌富有回憶的桌菜，讓妹子相當感動不已，而且電梯門口的大愛心蠟燭，還是王月跪在地上一個一個排的，卻被黃國倫大笑：「第一次看到人家求婚，岳母介入這麼深！」

(中時)