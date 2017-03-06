網路罵得狗血淋頭 梁女獲釋母要她先別上臉書

南港小模命案今天出現大逆轉，原本被形容成蛇蠍閨蜜，設局殺害陳姓小模的梁姓女子，今天被檢方以罪證不足，無羈押理由而釋放。由於案發後梁女臉書被激憤的網友留言「灌爆」，梁母特別叮嚀女兒，「回去先別上臉書。」

梁女雖獲釋，但被限制出境、出海，今晚和母親暫宿友人家，等心情平復後再返家。由於梁女大學未畢業，她想回學校註冊唸書，但捲入命案又被收押、釋放，折騰一回，據了解，校方要她過陣子等事情告一段落，再返校上課。

(中時)