趕搭多頭列車 商品資產總額暴增逾5成

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華爾街日報報導，隨著通膨升溫與全球需求好轉的跡象浮現，投資人再度爭相湧入商品市場。根據花旗資料顯示，1月全球基金經理人管理的商品資產總額較1年前暴增逾50％，至於主動型管理基金的商品多頭部位更飆升至2014年來最高。

商品價格正享有多年來最佳行情，新的跡象凸顯在全球經濟與通膨歷經多年來低迷後，目前投資者樂觀看待全球景氣將逐漸回春。

(工商)