福斯排放造假醜聞 梅克爾本週赴國會作證

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華爾街日報報導，向來捍衛德國汽車工業不遺餘力的總理梅克爾(Angela Merkel)週三將前赴國會，針對福斯汽車排放造假醜聞調查進行說明。這項調查目的在於釐清她的遊說是否與該醜聞存在任何關係。

(工商)