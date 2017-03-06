富比士：這3件事 陸客來台好驚訝！
蔡英文的新政府上台後，陸客團來台旅遊日益減少，但仍有不少陸人想來台灣，一探經常聽聞的台灣。這些人來到台灣看到了什麼？有何想法？也許跟你想的不一樣！美媒揭露陸客來台發現的3件事，完全顛覆他們對台灣的印象。
富比士雜誌專欄作家簡寧斯（Ralph Jennings）從與陸客和台灣人的聊天中，發現有3件事讓陸客覺得台灣與大陸的大不同。
第一件事：台灣人超有禮貌！對於觀光客的問路，台灣人願意停下腳步熱心指引，店家的應詢很專業。大陸民眾認為，在中國得不到這種待遇，陸人對於問路總是顯得不耐煩。
第二件事：市容不夠現代化！台灣比中國大陸早工業化30年，陸客來台想要看到現代化的台灣，特別是首都台北的市容。但他們不了解，台灣並未把財富全部投資在建築上，市街到處充斥擁擠的公寓。一位去年來過的上海觀光客說，以為台北比上海現代化，但情況並非如此，台北的房子看起來不怎麼好。
第三件事：物價很便宜！台灣不像大陸有些大城市物價高，在中國大陸買奢侈品與餐廳消費就比台北貴。中國大陸2015年的物價成長1.4%，台灣同期卻下降0.3%，台灣對中國來說是購物天堂。有些觀光客則認為，這是否與台灣經濟力減弱有關。
(中時電子報)
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