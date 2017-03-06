WBC》韓國三四棒陷貧打 金寅植明對荷不換打線

徐建昌是今天韓國隊少數敲出安打的選手。(林勝發攝)

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2017經典賽A組預賽，首戰地主韓國就踢到鐵板，在延長賽中以1比2輸給從資格賽打上來的以色列，韓國總教練金寅植評析，今天投手群投出太多保送，給對手太多機會，自己也不能及時得分，成為今天輸球員的最大原因。

此役以色列派出老將馬奎斯先發3局無失分，隨後動用5名牛棚成功壓制住韓國打線，金寅植說，以色列的投手今天真的表現不錯，關鍵的時刻他們的投手也都能成功化解危機，真的非常了不起。

此役韓國全場擊出7支安打，卻僅集中在4人身上，金寅植表示，此役第三棒金泰均與第四棒李大浩都沒有發揮，全場8打數0安打，這就是為什麼今天無法順利攻下分數的關係，不過明天對上荷蘭打限不會做出更換，期盼能夠正常發揮。

(中時電子報)

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