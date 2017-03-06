追思228尋根再出發音樂會 3月11日登場

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南投縣228關懷協會，將於3月11日上午在竹山鎮公所禮堂，舉辦228事件追思尋根再出發音樂會；當天上午9時，在竹山郵局（原竹山郡役所）集合，健行到竹山鎮公所會場，種植竹子丶舉辦音樂會。

南投縣228關懷協會理事長陳伯三表示，希望透過追思音樂會，讓大家了解歷史，促進族群和諧。追思尋根音樂會預約報名，請洽竹山鎮新文明書局049-2643322。

(中時)