綠委要內政部長別去鄭成功祭典：他讓原民流離失所
228去蔣風波，掀起部分歷史人物遭神格化的討論，民進黨籍原住民立委谷辣斯•尤達卡（Kolas Yotaka）今（6）日就於質詢時，要求內政部長葉俊榮別參加鄭成功祭典，因為鄭當初來台屯墾時，導致原住民流離失所。
「原住民對鄭成功的心情，就像對蔣介石的心情！」由於從1946年開始，每年的4月29日，台南市政府皆會舉行有中樞祭拜的「民族英雄鄭成功祭典」，歷任內政部長也都曾參加；《蘋果日報》指出，谷辣斯•尤達卡強調，對於以中樞、公共資源的方式祭拜鄭成功，自己不能接受，但會尊重想要祭拜鄭的地方家族。
葉俊榮認為，這問題相當值得正視，對於不同文化相異的感受也都得重視，自己會將這些事情放在心裡；至於祭典當天會不會去祭拜，他則強調行程不見得許可，但也提及，現行做法內政部長是被指定得參加，且已行之有年。
(中時電子報)
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