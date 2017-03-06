第一任期將屆滿 習近平經濟改革受質疑

中共總書記習近平第一任任期剩下不到一年，外媒卻指出，習近平的經濟改革程度不如預期，對於他是否會在第二任期有更大作為，外界看法不一。

紐約時報和英國金融時報分析習近平的經濟改革表現，認為習近平沒有做到2013年上任時承諾的大膽改革。當時習近平表示，市場將在分配資源方面發揮「決定性的作用」。

但是這4年多來，批評者認為，習近平在改革前退縮的表現包括：在資本外流的壓力下縮緊了資金向國外轉移的限制、國內生產毛額（GDP）成長越來越依賴於債務、發布許多改革文件但執行不足。

此外，國企改革進度也不佳。國有企業繼續享受過高的信貸市佔率，而民營企業和外國投資者仍然無法進入某些潛在利潤豐厚的行業。

紐約時報也以國企改革為例，引述主張市場自由化的上海復旦大學經濟學家李維森說，習近平「一方面說要加強改革，另一方面，所有的部門都在強調加強黨的領導」。

利率自由化被視為習近平的一大改革。金融時報則引用了世界銀行2015年發表的報告，確認了中國實現的27項關鍵性改革中，有20項旨在改善資本配置，但中國政府仍然保留著對將近95%的銀行業的控制，這導致了「扭曲的激勵機制和糟糕的治理結構」。

今年的中共第19屆全國代表大會將揭開習近平執政第二任期的序幕，部分人士認為他需要第二任期來兌現承諾。

華盛頓戰略與國際研究中心的中國商業和政治經濟項目主任甘思德（Scott Kennedy）對此表示懷疑，「我不覺得迄今為止阻止他朝改革方向轉移的原因是缺乏權威、或特殊利益集團的反對。」1060306

(中央社)