川普飆罵幕僚 辦事不力

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美國總統川普在白宮橢圓形辦公室痛罵他的高階顧問，過程全被窗外攝影機拍下，據悉，幕僚們從沒見過川普那麼火大。

根據中央社引述美國有線電視新聞網（CNN）、英國「每日星報」（Daily Star）的報導，川普3日痛罵首席政治顧問巴農（Steve Bannon）和白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus），並下令他們不准搭乘「空軍一號」（Air Force One）。川普不久後便怒氣沖沖地離開辦公室，獨自搭乘總統專機。

川普被爆料大發雷霆飆罵幕僚，隨後即獨自搭乘專機前往佛羅里達。（圖／美聯社）

首席政治顧問巴農揮動著手臂，看似相當挫折。川普這次在橢圓形辦公室教訓幕僚時，「罵聲不斷」，「沒有人看過他那麼火大」。

據報導，此事起因司法部長塞申斯（Jeff Sessions）決定不參與任何與川普競選活動有關的調查，特別是針對俄羅斯干預美國大選的指控。

據信川普責怪他的幕僚處理相關事件太笨拙，而在塞申斯選擇避嫌不參與調查當天發飆。

(中時電子報)