2016年香港港口貨物輸送量 年增0.1％

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新華社6日報導，香港特區政府統計處6日公布香港船隻、港口貨物及貨櫃的2016年第四季統計數字，其中，港口貨物輸送量年成長26.8％，達7100萬噸。2016年全年的港口貨物輸送量年成長0.1％，達25670萬噸。

在2016年第四季的港口貨物輸送量中，抵港及離港港口貨物，年增率分別為26.3％及27.5％，約為4220萬噸及2870萬噸。

全年來看，2016年抵港港口貨物年衰退1.3％，約為15080噸，而離港港口貨物則成長2.1％，約為10600萬噸。

在抵港港口貨物中，2016年第四季印度尼西亞的裝貨量上升最多，同比上升97.6%，內地裝貨量同比上升20.9%。在離港港口貨物中，澳門卸貨量升145.7%，內地則升40.5%。

在2016年全年的抵港港口貨物中，印尼的裝貨量上升依然最多，年增57.7％，馬來西亞年增15.5％。在離港港口貨物中，澳門卸貨量年成長145.7％，台灣年成長15.4％。

(工商)