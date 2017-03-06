艾瑪華森護隱私 不談男友不跟粉絲合照

即將上檔的迪士尼真人版「美女與野獸」大概是近日曝光率最高的電影之一，擔綱女主角的英國女星艾瑪華森忙於宣傳活動，但她並不打算在此期間談及男友，或回應粉絲合照要求。

M Stars News網站報導，艾瑪華森（Emma Watson）正與1位男性交往，但好奇的粉絲與狗仔可能要失望了，因為她並不打算談論她的感情生活。

據時尚雜誌「她」（Elle）透露，艾瑪華森的男友是科技新貴奈特（William "Mack" Knight），畢業於名校普林斯頓大學，是位電腦專家，喜愛科技裝置和大自然。他們兩人去年曾在幾張照片中一起露臉。

根據「哈芬登郵報」（The Huffington Post），艾瑪華森在訪談中曾表示，生活隱私對她而言相當重要，當然也包括她的感情生活。她進一步表示，在好萊塢，約會交往與電影宣傳密切相關，但她不希望她特別的「那位」因為她最新的電影宣傳活動而陷入混亂。

艾瑪華森接受時尚雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）訪問時也說，她將不再答應與粉絲自拍合照的要求。

但這並不表示她不在乎她的粉絲，這一切都是為了保護隱私。

艾瑪華森解釋道：「對我來說，這是能不能擁有自己的生活的差異點。如果有人跟我拍照後張貼出來，2秒內他們就能找出我實際所在位置，誤差不會超過10公尺。他們也能看到我的穿著、還有與我同行的人。」

「我無法就這樣給出這些追蹤資訊。」（譯者：中央社廖禹揚）1060306

(中央社)