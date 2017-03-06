以色列挖出巨大石板墓 青銅器時代遺址
以色列考古局（Israel Antiquities Authority）今天表示，以國考古學家在加利利（Galilee）丘陵區挖出1座「珍貴且神秘」的青銅器時代石板墓。
以色列時報（Times of Israel）與法新社報導，以色列考古局聲明表示，這座玄武岩墓室的頂石重達50公噸，底部有約15個錯綜複雜的雕刻圖樣。
考古局引述發現墓室的其中1名考古學家柏格（UriBerger）表示：「這是中東地區石板墓首度發現這種藝術。」
柏格也說：「這些雕刻圖樣都刻畫著1條直線延伸至弧線中心。中東地區的雕刻石畫中從未出現類似圖案，它們代表的涵義仍是個謎。」
聲明並未提及他們發現這種檯型建築的時間，遺址鄰近以色列北部北加利利區（Upper Galilee）1座集體農場，可追溯至約4000年前的青銅器時代中期。
聲明表示，這座墓室旁還有4個較小型石板墓，全都被總重約400公噸的石塊覆蓋。
聲明中也提到：「我們在這裡發現的是1座巨大的紀念性構造物。」
他們表示，它見證了青銅器時代這個地區曾有重要的政府系統存在。
聲明提及這個結構物的規模需動員大量人力，建造期間也必須供給食宿，但仍有很多未知部分。（譯者：中央社廖禹揚）1060306
(中央社)
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