槍擊犯躲賓館遇圍捕 鳴槍對峙後投降

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詹姓男子昨天凌晨槍擊民宅，犯後躲藏彰化市一家賓館，員警今天循線逮人，詹男對空鳴槍，並持槍指頭欲輕生，經勸說投降。

27歲詹姓男子、22歲吳姓男子昨天凌晨與24歲黃姓男子談判起爭執，詹男憤而持槍槍擊黃男住家，黃男母親清晨見鐵捲門遭子彈貫穿而報警，警方到場調查，初判為黃姓兒子與人發生糾紛，住家遭槍擊。

彰化縣政府警察局彰化分局今天表示，黃男因協助處理朋友感情糾紛，5日凌晨2時多與詹男、吳男在彰化市崙美路與向陽街路口起爭執，詹男對空鳴槍1槍，再與吳男駕租賃汽車到黃男住家開1槍示威。

彰化警方追蹤槍擊案，取得租車資料、訪查目擊者、調閱監視器，鎖定兩名犯嫌身分及逃竄方向，今天晚間接獲線報，詹男、吳男躲藏三民路一家賓館，數十名員警荷槍實彈出發逮人。

彰化分局表示，偵查隊長鐘振邦率員並申請警察局保安隊霹靂小組支援，分局長陳順和到場指揮，當時詹男、吳男正搭電梯下樓要從後門離開，小隊長施義隆率員堵住，吳男逃到正門遭逮，詹男逃上頂樓，對峙中，詹男對空鳴1槍，員警開4槍反制。

彰化分局表示，詹男與警方對峙，並持槍指頭部欲輕生，經警方喊話，並請詹父到場勸說，詹嫌最後棄械投降；現場起獲1把改造手槍、1發子彈，無人員受傷，詹、吳兩嫌帶回分局偵查隊偵訊。1060306

(中央社)