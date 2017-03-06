美國證管會本周決定是否批准比特幣ETF上市

外界預期美國證管會（SEC）將在本周六決定是否批准比幣特ETF上市。儘管比特幣開始出現到現在已8年，也有不少人與商家接受比特幣做交易媒介，但許多國家仍然不承認這種虛擬貨幣為合法貨幣。因此只要SEC批准比特幣ETF上市，就形同認同其為合法貨幣的地位而為主流的金融市場所接受。因此比特幣上周每單位飆升至1,300美元附近，比每盎司金價還要貴。因此SEC本周的決定，將牽動比特幣的漲勢是否能持續下去。

(工商)