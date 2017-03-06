WBC》明對戰中華隊 以色列總教練：選手會做好準備

馬奎斯今面對韓國主投3局無失分。(林勝發攝)

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以色列從經典賽資格賽打起，一路殺進預賽，今又在預賽首戰以2比1擊敗韓國展現實力，總教練溫斯坦（Jerry Weinstein）表示，這就是一場典型的投手戰，大家都盡了全力，韓國也不用因此感到挫折，這就是棒球。

以色列此役展現投手壓制力，先發投手馬奎斯僅用45球就投3局無失分下場，只要在休兵一天就可以上場，溫斯坦回應：「這就是我們的策略，雖然今天整場比賽不是所有策略都達成，但馬奎斯用球在50球以下是我們原本就設定好的。」

明午場比賽將迎戰中華隊，溫斯坦回應，明天還有比賽，剛剛剛才打完比賽，這群年輕選手都已經很有經驗，相信大家一定會做好準備迎接明天的比賽。

(中時電子報)

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