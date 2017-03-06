經典賽戰以色列 特別提防首棒福爾德

我要評比

2017年世界棒球經典賽第一場比賽，資格賽打上來的以色列2比1在延長賽10局扳倒地主南韓；中華隊情蒐小組教練謝承勳、莊志偉看完整場認為，「以色列沒有大家想像的那麼弱」。

中華隊7日上午首戰以色列，情蒐小組表示，以色列第一棒福爾德（Sam Fuld）要特別提防。福爾德今晚有2支安打，守備時在中外野也美技頻傳。

謝承勳說，福爾德跑壘速度快，外野守備範圍大，打擊時經常鎖定快速球，台灣投手要特別注意。

以色列將派出27歲投手右投手貝克（Corey Baker）對中華隊，謝承勳說，貝克的投球節奏快、牽制動作很快，這是他的優勢。

貝克職棒生涯7年，還沒有上過大聯盟，去年在小聯盟2A先發20場4勝8敗、防禦率4.91。

中華隊將推出旅日投手郭俊麟先發，總教練郭泰源認為，郭俊麟是目前中華隊陣中狀況最好的投手。1060306

(中央社)