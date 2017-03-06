菲參議員稱缺證據 行刑隊調查喊卡

菲律賓1名退休警員指稱總統杜特蒂在擔任納卯市長期間，成立1個「行刑隊」。菲國參議員今天以沒有證據證明行刑隊確實存在為由，突然中止聽證會。

退休警員拉坎亞斯（Arturo Lascanas）今天坦承去年10月在另1項和杜特蒂有關私刑調查案中說謊，但他表示，這麼做是為了家人安危，因為警方事前警告他，要他「矢口否認」。

拉坎亞斯今天表示，他個人殺害300人，其中約200人是在他擔任納卯行刑隊成員時，杜特蒂全都知情。

今天聽證會中沒有什麼新說詞，而參議員中，不少是杜特蒂的人馬，質疑他的可信度，要求提出證據。

參議院委員會主席賴克遜（Panfilo Lacson）告訴記者：「我們不認為有進行調查的必要。除了他作證的證詞以外，並沒有其他獨立證據。」

拉坎亞斯是就杜特蒂被控和祕密行刑隊有關案赴國會作證的第2名證人。拉坎亞斯2週前告訴記者他的故事時，忍不住潸然淚下。1060306

(中央社)