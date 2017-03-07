除了富豪 陸全國政協究竟包含哪些成員？

大陸於1949年在北京召開第一屆政協會議，包含毛澤東、周恩來、宋慶齡等人出席。（圖/新浪網）

近日來大陸進入「兩會會期」的高峰，在這兩場全球關注的高層會議中，出現了不少富豪代表在會場中，還因此被媒體們酸了一場。但事實上，除了富豪代表引外界關注以外，究竟這個全名叫「中國人民政治協商會議」的全國政協，它的歷史背景、功能，以及誰能參加，都將在本文內一一解答。

政治協商會議源自於抗戰勝利後，為統合國共等各黨派力量，協調復員計畫與立憲進程，於1945年重慶談判時提出，並在隔年初聯合國、共、中國青年黨、中國民主同盟（民盟）和無黨籍社會賢達召開，共商憲法草案一事。但隨著國共內戰的推演，正式意義上的政協則是在1949年6月份於北京召開，集結中國共產黨、各民主黨派、華僑、團體等共134人，正式命名為「中國人民政治協商會議」。並在1954年第一屆人大會議召開後，交出其立法審議的權力，轉型為統戰的機構。

現任全國政協主席俞正聲。（圖/中新社）

大陸田徑選手劉翔（圖中央）出席政協會議。（圖/中新社）

港星成龍出席今年政協會議。（圖/中新社）

全國政協成員主要由各地省級政協選出，身分來自於中共、共青團、八大民主黨派（民盟、中國國民黨革命委員會（民革）、中國民主建國會（民建）、中國民主促進會（民進）、中國農工民主黨（農工黨）、中國致公黨、九三學社、台灣民主自治同盟（台盟））與無黨籍、人民團體、各界優異人士和特邀人士，共計2,237名委員。目前的主席是中共政治局常委俞正聲，下轄數個專門委員會與21名副主席，副主席人選除包含各民主黨派外，自港澳回歸後，首任特首董建華和何厚鏵也於卸任後轉任全國政協副主席一職。

名歌唱家宋祖英出席全國政協會議。（圖/中新社）

大陸籃球明星姚明出席政協會議。（圖/新華社）

著名演員張國立出席全國政協會議。（圖/中新社）

由於政協委員中網羅了眾多各領域名人，經常成為兩會期間各方關注的焦點，例如像藝文界代表，已故梅派京劇傳人梅葆玖先生就曾是委員，還有像陳道明、張國立、成龍、宋祖英、宋丹丹等藝人都名列其中；此外，像是新東方英語創辦人俞敏洪、李鵬之女李小琳、姚明、劉翔等運動員與企業家也是政協委員網羅的重要群體之一。此外，還有一批是中央重要部會前後首長，包含科技部長萬鋼、人民銀行行長周小川、海協會長陳德銘、全國工商聯副主席林毅夫等人，讓整個政協顯得更加龐大且複雜。

中共首代領導人毛澤東嫡孫毛新宇出席政協會議。（圖/中新社）

香港回歸後首任特首董建華是本屆政協副主席。（圖/中新社）

知名歌手韓紅也出席政協會議。（圖/中新社）

想成為政協委員，基本要滿足兩項條件：一、年滿18歲；二、必須是中華人民共和國公民身份，外國籍人士並不被允許加入。因此，過去沿海地區曾有不少地方政協「特邀」台商出任政協委員一職，但幾經爭論後，我方政府決議，嚴禁台商或在對岸持有中華民國護照的公民，在大陸出任各級政協委員職位，一旦觸犯，將以現行的《兩岸人民關係條例》法規給予懲罰。

(中時電子報)