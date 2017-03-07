不滿前女友另結新歡 男子開槍洩憤遭警攻堅圍捕

彰化警分局刑警與保安隊霹靂小組昨天晚間出動至市區賓館攻堅圍捕2名槍擊犯。（謝瓊雲翻攝）

詹姓主嫌（中）棄械投降後遭警方帶下樓。（謝瓊雲翻攝）

大批警力將詹嫌逮捕帶回偵訊。（謝瓊雲翻攝）

詹嫌投降後遭大批警力帶回偵訊。（謝瓊雲翻攝）

槍戰對峙後詹嫌投降後，在大批警力包圍下，滿身大汗的詹嫌一邊接受問話一邊將外套脫下。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣27歲詹男疑似因發現前女友另結新歡心生不滿，5日凌晨夥同吳姓友人，前往黃姓男子住家鐵門開槍洩憤，6日晚間警方循線發現2人躲藏彰化市區賓館，出動大批警力圍捕攻堅，雙方合計開了5槍，吳嫌立刻被制伏，詹嫌一度抵抗脫逃不成意圖舉槍自盡，最後在員警勸說下棄械投降。兩人均被依槍砲、恐嚇和毀損等罪嫌送辦。

彰化市區周末晚間不平靜，驚傳槍響！詹男因發現前女友另結新歡，新歡的黃姓友人主動出面協助處理雙方感情糾紛，前天凌晨1時許，雙方約在彰化市崙美路與向陽街路的超商外談判，詹男滿黃男不斷替前女友的新歡說話，當場拿出預藏手槍對空鳴槍，接著又夥同吳男開車跑到黃男住處朝鐵門擊發1槍警告；黃男母親昨天清晨起床時，驚見1樓鐵捲門和鋁門窗玻璃遭子彈貫穿，彈殼還遺留在馬路上，嚇得報警。

警方過濾監視器畫面以車追人，發現詹吳兩人藏匿在彰市民生地下道附近1間老舊賓館，6日晚間7點半出動霹靂小組前往攻堅，並在賓館周邊層層部署；不料詹吳2嫌竟剛好準備退房離開，下樓時與警方狹路相逢，當場引爆槍戰。

兩嫌發現賓館外遭警力層層包圍，分頭竄逃，往前門逃跑的吳嫌當場遭警方壓制在地；逃往後門的詹姓主嫌，見大批警力掉頭往上跑，警方一路緊追在後衝上樓，雙方在10樓逃生梯對峙，詹嫌因太緊張第一發子彈未成功擊發，緊接著再開1槍沒打中，彰化分局偵查隊小隊長施義隆立即連開4槍反擊，眼見無路可逃，詹嫌一度拿槍抵住太陽穴欲自盡拒捕，在警方心戰喊話後才繳械投降，乖乖就範。

由攻堅時刻正值晚間7、8點，附近民眾聽到槍響感到不可思議，引發陣陣騷動，不少當地居民都好奇出來圍觀，甚至有民眾全程持手機網路上直播，警方的攻堅行動和大批好奇圍觀的民眾也一度讓附近路段大塞車。

(中時)