不滿前女友另結新歡 男子開槍洩憤遭警攻堅圍捕
彰化縣27歲詹男疑似因發現前女友另結新歡心生不滿，5日凌晨夥同吳姓友人，前往黃姓男子住家鐵門開槍洩憤，6日晚間警方循線發現2人躲藏彰化市區賓館，出動大批警力圍捕攻堅，雙方合計開了5槍，吳嫌立刻被制伏，詹嫌一度抵抗脫逃不成意圖舉槍自盡，最後在員警勸說下棄械投降。兩人均被依槍砲、恐嚇和毀損等罪嫌送辦。
彰化市區周末晚間不平靜，驚傳槍響！詹男因發現前女友另結新歡，新歡的黃姓友人主動出面協助處理雙方感情糾紛，前天凌晨1時許，雙方約在彰化市崙美路與向陽街路的超商外談判，詹男滿黃男不斷替前女友的新歡說話，當場拿出預藏手槍對空鳴槍，接著又夥同吳男開車跑到黃男住處朝鐵門擊發1槍警告；黃男母親昨天清晨起床時，驚見1樓鐵捲門和鋁門窗玻璃遭子彈貫穿，彈殼還遺留在馬路上，嚇得報警。
警方過濾監視器畫面以車追人，發現詹吳兩人藏匿在彰市民生地下道附近1間老舊賓館，6日晚間7點半出動霹靂小組前往攻堅，並在賓館周邊層層部署；不料詹吳2嫌竟剛好準備退房離開，下樓時與警方狹路相逢，當場引爆槍戰。
兩嫌發現賓館外遭警力層層包圍，分頭竄逃，往前門逃跑的吳嫌當場遭警方壓制在地；逃往後門的詹姓主嫌，見大批警力掉頭往上跑，警方一路緊追在後衝上樓，雙方在10樓逃生梯對峙，詹嫌因太緊張第一發子彈未成功擊發，緊接著再開1槍沒打中，彰化分局偵查隊小隊長施義隆立即連開4槍反擊，眼見無路可逃，詹嫌一度拿槍抵住太陽穴欲自盡拒捕，在警方心戰喊話後才繳械投降，乖乖就範。
由攻堅時刻正值晚間7、8點，附近民眾聽到槍響感到不可思議，引發陣陣騷動，不少當地居民都好奇出來圍觀，甚至有民眾全程持手機網路上直播，警方的攻堅行動和大批好奇圍觀的民眾也一度讓附近路段大塞車。
(中時)
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