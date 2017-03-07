香港特首選舉 張德江：北京有權過問

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香港政壇人士轉述，坐中國大陸第三把權力交椅的全國人大委員長張德江今天說，北京有權「過問」香港特首選舉。這番談話引發外界對中共領導人干預香港選舉的憂慮。

張德江是中國大陸全國人民代表大會常務委員會委員長，也是中共內部分管香港事務的領導官員。在他這項談話前，香港中聯辦主任張曉明淡化處理了有關北京介入香港特首選舉並將以所偏好候選人與另名更受歡迎候選人較量的謠言。

路透社報導，香港這個前英國殖民地自1997年主權移交中國大陸以來，根據香港基本法，擁有自治權利的香港有權透過總數逾1200人的選舉委員會選出特別行政區行政長官。

選舉委員會預計本月底投票，在兩名前任官員和一名退休法官之間作選擇，決定由何人領導這個擁有730萬人口的自治城市。

不過，這次選舉的獨立性受到質疑。多名選委會委員告訴媒體，他們接到一些與中國政府有關係人士的電話，試圖影響他們的投票。

北京在香港的代表辦公室「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」主任張曉明日前表示，北京介入香港特首選舉的說法只是謠言。

但港區人大代表團團長譚惠珠在會見張德江後向記者轉述：「（香港特首）是很重要的角色，因此中央政府有權過問。」

張德江並於在北京舉行的年度全國人大會議中警告，香港不應允許政治主宰日常生活。

譚惠珠轉述張德江的談話說：「香港有可能在兩年後被深圳超越。」（譯者：中央社周慧盈）1060306

(中央社)